WAPT 2.0 : le service de déploiement logiciel sécurisé passe au Python 3

L'offre WAPT Enterprise est commercialisée au tarif de 10 € par poste et par an, et bénéficie de bien plus de fonctionnalités que la version gratuite : proposition de mises à jour et envoi de messages aux utilisateurs, « WAPT Self Service » personnalisé, normalisation des noms de logiciels, outils de requêtes SQL, export des données de reporting, gestion des mises à jour du système d'exploitation…

Il est possible de demander un devis sur mesure pour la gestion de parcs particulièrement volumineux ou pour les établissements pouvant bénéficier de tarifs préférentiels, tels que les institutions éducatives, les hôpitaux ou encore les associations.