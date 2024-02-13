Chiffrement de bout en bout et architecture à connaissance nulle

Internxt Drive se distingue de la concurrence par son chiffrement de bout en bout, utilisant des technologies avancées comme le chiffrement post-quantique Kyber 512 et l'AES-256. Ces mesures assurent une protection robuste des données, qu'elles soient en transit ou au repos. L'architecture à connaissance nulle signifie qu'Internxt n'a pas accès aux fichiers des utilisateurs, garantissant ainsi une confidentialité totale. Cette approche place Internxt Drive comme une alternative sécurisée aux services de stockage cloud traditionnels, offrant une tranquillité d'esprit aux utilisateurs soucieux de la protection de leurs données.

Conformité aux normes de sécurité

Internxt Drive répond aux normes de conformité les plus strictes, telles que HIPAA, ISO 27001 et SOC 2. Ces certifications assurent que le service respecte les exigences rigoureuses en matière de protection des données, particulièrement cruciales pour des secteurs comme la santé et la finance. En respectant ces normes, Internxt Drive offre une assurance supplémentaire aux utilisateurs que leurs données sont traitées avec le plus haut niveau de sécurité et de confidentialité. Cela en fait un choix privilégié pour ceux qui nécessitent une conformité réglementaire stricte dans leur solution de stockage cloud.

Accessibilité multiplateforme et intégration

Internxt Drive est conçu pour être accessible sur toutes les principales plateformes, y compris Windows, Mac, Linux, iOS et Android. Avec des applications dédiées, les utilisateurs peuvent facilement gérer leurs fichiers à partir de n'importe quel appareil. De plus, la compatibilité avec WebDAV permet une intégration fluide avec d'autres outils et services, offrant une flexibilité accrue dans la gestion des fichiers. Cette accessibilité multiplateforme fait d'Internxt Drive une solution pratique pour les utilisateurs qui travaillent sur différents systèmes d'exploitation et qui nécessitent une gestion de fichiers fluide et efficace.