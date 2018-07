Utilitaires

Utilitaires

Système & Optimisation

L'avis de la redaction pour XtremeMark

7 /10 XtremeMark est un outil gratuit et très simple à utiliser pour mettre à l'épreuve les processeurs les plus récents comme les plus anciens grâce à plusieurs options de calcul. Il permet de comparer deux CPU, de mettre en lumière une consommation excessive et d'exporter les résultats. est un outil gratuit et très simple à utiliser pour mettre à l'épreuve les processeurs les plus récents comme les plus anciens grâce à plusieurs options de calcul. Il permet de comparer deux CPU, de mettre en lumière une consommation excessive et d'exporter les résultats.

XtremeMark est un logiciel permettant d'effectuer un benchmark du processeur. Ce type d'outil offre la possibilité de mettre son matériel à l'épreuve grâce à des tests d'endurance. Ainsi cet utilitaire donne une vue d'ensemble sur les capacités de calcul du CPU.



Comment procéder ? Pour se faire, l'utilisateur peut choisir le nombre de cœurs, de 1 à 16, la priorité et le nombre d'opérations de calcul à effectuer, entre 10 millions et 100 milliards. Ainsi, la priorité définit la charge de calcul alloué et le nombre d'opérations influe sur la durée du benchmark. Pour certains CPU, les paramètres au maximum peuvent être trop, il est conseillé d'y aller étape par étape en augmentant les paramètres les uns après les autres.



Même s'il est entièrement en anglais, XtremeMark n'en reste pas moins simple à prendre en main. Après chaque analyse, un rapport peut être consulté et exporté aux formats TXT et RTF.



Notons enfin qu'il existe en version portable pour l'utiliser sur un PC sans l'installer obligatoirement.