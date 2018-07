hibit uninstaller

propose de désinstaller des logiciels par lots rapidement et simplement. Il propose une trousse à outils bien appréciables afin d'assurer la maintenance de son PC. Cerise sur le gâteau, il est entièrement gratuit, disponible en version portable et sans publicité !

Comment faire ?

Sa prise en main

Les ralentissements à répétition d'un ordinateur peuvent être causés par un trop grand nombre de logiciels installés au sein du système. Pour désinstaller ses applications, l'utilisateur peut passer par l'outil dédié via le Panneau de Configuration de Windows mais ce dernier s'avère laborieux pour désinstaller des programmes par dizaines.Pour se faire, il est conseillé de se tourner vers une solution logicielle adaptée comme. Gratuit, sans publicité et aussi disponible en version portable, cet utilitaire offre la possibilité de désinstaller des logiciels par lots.est l'un des outils les plus simples dans sa catégorie. Il propose la liste des programmes installés sur l'ordinateur, l'utilisateur choisit ceux à désinstaller puis un clic suffit pour lancer le processus. Avant de commencer, le logiciel propose la création d'un point de restauration, étape conseillée lors de désinstallations importantes.Une fois les logiciels désinstallés, le logiciel permet de passer en revue les dossiers et les entrées au Registre devenues obsolètes afin de supprimer les traces éventuelles laissées par les anciens programmes. Une option pour sauvegarder le Registre est aussi disponible à cette étape.dispose également d'une trousse d'outils afin d'effectuer une maintenance basique de son PC pour supprimer les raccourcis invalides, les fichiers inutiles, désinstaller des produits Microsoft, gérer les programmes qui se lancent au démarrage du système ou encore pour nettoyer le Registre.Même s'il est uniquement en anglais, ce logiciel est très simple à prendre en main et permet de désinstaller ses logiciels par lots facilement et rapidement.