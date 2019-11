ASUS va utiliser l’IA pour annuler "intelligemment" le bruit dans son prochain casque gamer

© ASUS

Ce n'est clairement pas le seul atout de ce casque, mais c'est sûrement sa fonctionnalité la plus impressionnante. Jusqu'à 95 % des nuisances sonores sont supprimées.Le boom-micro bidirectionnel, nouvelle fonctionnalité phare, utilise donc un algorithme de suppression de bruit, qu'ASUS annonce comme ayant été entraîné à partir de 50 millions d'enregistrements, correspondant à des dizaines de milliers d'heures d'écoute. Résultat ? Une réduction très efficace, annulant jusqu'à 95% du bruit indésirable, audible et transmissible par microphone.Concrètement, le clic de la souris, les bruit des touches du clavier, les respirations ou encore les bruits de ventilation seraient neutralisés, et cela marcherait tout aussi bien pour une conversation de fonds, provenant d'une pièce voisine par exemple.Cette fonctionnalité basée sur l'IA est bien évidemment développée dans le but d'améliorer drastiquement la qualité de la captation du microphone. ASUS a d'ailleurs publié une vidéo permettant de prendre la mesure de la différence notable apportée par cette technologie. Le résultat après l'utilisation de l'IA semble nettement plus limpide :En plus de ce microphone principal amovible, le micro-casque ASUS ROG Strix Go 2.4 embarque un second microphone « caché » dans l'oreillette droite. Une idée pensée pour les personnes voyageant avec leur casque, profitant d'une portabilité renforcée et d'un format plus classique. Ce second micro utilise le même algorithme de réduction de bruit que le microphone principal.S'il est certifié pour Discord et Teamspeak , ce casque se démarque aussi par sa compatibilité accrue avec les consoles majeures du marché : PC, Mac, PlayStation 4 ou encore Nintendo Switch, via un adaptateur USB-C. Pour les possesseurs d'une Xbox One, la prise jack 3,5 mm permet également de se connecter.À noter que certains sites français le commercialisent déjà aux alentours de 215 €.