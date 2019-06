Microsoft prévoit que l'IA va mener à une hausse de 5 000 milliards du PIB mondial

Un gain de productivité dû à l'utilisation d'IA



Les gaz à effet de serre pourraient aussi diminuer



Source : Neowin

Voilà la conclusion amenée parlors d'une étude dirigée en partenariat avec PricewaterhouseCooper (PwC).L'augmentation de 4,4 % duserait possible selon les deux entreprises, et ce, grâce à l'utilisation généralisée d'. Une utilisation plus globale de ces IA permettrait, toujours selon elles, d'augmenter la productivité mondiale, notamment dans des secteurs comme l'agriculture, l'énergie ou les transports, en premier lieu.Une augmentation différente selon les régions du globe puisqu'il semblerait qu'une exploitation plus massive des IA aide considérablement l'avec une croissance de 5,4 % du PIB sur le continent. Un record, là où le pays le moins impacté serait l', avec une progression de 1,3 % de son PIB.Cependant, même si cette croissance semble impressionnante, Microsoft et PwC ont largement revu à la baisse leur prédiction puisqu'en 2017, un précédent rapport annonçait une augmentation de, soit 14 % du PIB mondial.Le rapport publié par les deux entreprises annonce aussi que cette utilisation globale de l'intelligence artificielle pourrait voir les gaz à effet de serre diminuer. À noter qu'il s'agit là d'une donnée complètement oubliée il y a deux ans de cela. La diminution de ces gaz, toujours selon Microsoft et PwC, serait possible grâce à l'utilisation de ces IA , principalement dans les régions de l'hémisphère nord.C'est l'qui serait la plus impactée avec une diminution de ces gaz de 6 %, là où l'Afrique du Sud en tirerait de nouveau très peu de bénéfices avec une réduction de seulement 0,2 % des gaz à effet de serre. Ce sont également les secteurs de l'agriculture, l'énergie et des transports qui seraient les plus impactés, avec une diminution dede CO2 rejeté.L'augmentation du PIB serait donc significative, selon le rapport de Microsoft et PwC, mais ces chiffres laissent tout de même en suspens quelques questions, commeou les conséquences environnementales de l'augmentation de la consommation entraînée par cette soudaine hausse de la productivité.