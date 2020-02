Amazon sort son Echo Show 8 en France et devrait faire de l’ombre au Google Nest Hub

Sortie le 26 février prochain à un prix de 129 €



Source : Les Numériques

L'Echo Show 8 ne viendra pas bouleverser la gamme proposée par Amazon. L'entreprise à repris la recette qui a fait le succès de son smart display en intégrant un nouvel écran de 8 pouces, plus confortable pour regarder les différentes étapes d'une recette de cuisine, pour passer un appel vidéo sur Skype ou entre utilisateurs d'appareils Echo avec la caméra intégrée (et désactivable de manière logicielle).L'écran connecté intègre évidemment Alexa, l'assistant vocal d'Amazon, et propose un accès à des milliers de services de streaming audio et vidéo, d'actualités et bien plus encore. Par contre, Amazon ne permet pas l'installation de Netflix (concurrent de son service Amazon Prime Video) ni YouTube sur son appareil.L'Echo Show 8 avec cette nouvelle taille d'écran est la réponse d'Amazon au Google Nest Hub, aux dimensions et fonctionnalités sensiblement similaires. Il est proposé en pré-commande à un prix similaire de 129 € et les premières livraisons débuteront le 26 février prochain.