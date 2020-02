Les enceintes connectées ont enregistré une hausse des ventes de 70% en 2019

Hausse généralisée, explosion asiatique

Source : Venturebeat

Cette hausse n'est cependant pas aussi insolente qu'on pourrait le croire, le marché chinois en étant en grande partie responsable.Menée par le groupe Strategy Analytics au sujet des enceintes et écrans connectés (type Google Nest Hub), cette étude montre une première tendance, celle d'une hausse généralisée des ventes. Le volume d'enceintes écoulé augmente ainsi de 70 % par rapport à 2018, pour un total de 146,9 millions d'unités vendues.En tête, et cela peut toujours surprendre, Amazon (Alexa) s'affiche en leader solide avec 26,2 % des ventes totales, suivie de près par Google (Google Assistant) et ses 20,3 %. Notons toutefois que si leur volume de vente demeure en progression, leur part de marché s'érode par rapport à l'année dernière : elle passe de 33,7 % à 26,2 % pour Amazon, et de 25,9 % à 20,3 % pour Google.En cause ? Principalement l'explosion des assistant sur le marché chinois : Baidu, Alibaba et Xiaomi, tous les trois en forte hausse et trustant les 3, 4 et 5places du classement. Rappelons toutefois que cette tendance est presque exclusivement liée à la Chine, marché véritablement à part et au volume de vente colossal.Pointant à la 6place, Apple fait toujours figure de petit outsider même si ses résultats sont plus que corrects, avec une progression des ventes de près de 65 % sur le dernier trimestre 2019 (par rapport au même trimestre 2018).Cette étude met donc en évidence la bonne croissance des ventes d'enceintes et écrans connectés, mais également le petit ralentissement des deux leaders Amazon et Google. À voir si, en 2020, ce marché (côté occidental) a déjà trouvé son rythme de croisière ou s'il nous réserve quelques rebondissements.