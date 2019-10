Les enceintes Google Nest Mini peuvent désormais être appairées pour créer un effet stéréo

Une Nest Mini augmentée

Source : AndroidPolice

Il y a quelques jours, Google officialisait sa toute nouvelle enceinte connectée, baptisée Nest Mini , et qui succède à la Home Mini. Un nouveau modèle doté d'un support mural, mais aussi de quelques améliorations côté hardware.La Google Nest Mini se pare notamment d'un amplificateur plus performant, permettant de profiter d'une meilleure gestion des basses. Mieux encore, il est désormais possible d'appairer deux Nest Mini entre elles, pour profiter d'un rendu audio stéréo.Rappelons que la nouvelle enceinte connectée Nest Mini sera disponible à compter du 22 octobre, au prix de 59 €.