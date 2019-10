Devialet passe du côté obscur de la force avec sa nouvelle Phantom Reactor

Lire aussi :

Source : Devialet

Le français Devialet a décidé d'assombrir son catalogue, avec une nouvelle finition pour les enceintes Phantom Reactor. Ces dernières sont désormais disponibles en Matte Black, en plus de la finition blanche laquée habituelle. Hormis le coloris, aucun changement d'ordre technique ou de conception n'est à signaler ici.» indique Devialet sur son site, en référence évidemment à la célèbre saga cinématographique. L'enceinte, utilisable avec ou sans fil, est compatible AirPlay, Spotify Connect... et pilotable à distance via une application mobile dédiée.Côté tarifs, pas de changement non plus, puisque la Phantom Reactor en finition Matte Black est proposée à 990 euros pour le modèle 600W, et 1 290 euros pour la déclinaison 900W.