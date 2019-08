Samsung : une enceinte Galaxy Home Mini en beta test en Corée

© Samsung

Le Samsung Galaxy Home Mini déjà en test

Source : Samsung

Samsung confirme, via son site officiel, tester actuellement en Corée unede son. Une déclinaison plus compacte, qui reprend évidemment, y compris Bixby.Lase distingue malgré tout par un, ce qui permettrait d'enrichir les possibilités offertes par l'enceinte.appelle ainsi les développeurs volontaires à lui soumettre des applications.Rappelons que selon de récentes déclarations de Samsung, la Galaxy Home modèle standard devrait être lancée « avant la fin de l'année 2019 » . Une enceinte connectée officialisée en août 2018, et qui commence donc sérieusement à se faire attendre...