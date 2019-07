Yamaha présente deux barres audio équipées d’Amazon Alexa

© Yamaha

Contrôle vocal et son surround

Disponibilités d'ici septembre

Source : techradar

L'argument principal desetest bien évidemment leur contrôle vocal avec Alexa, mais ce n'est pas pour autant que Yamaha a négligé les autres caractéristiques de ses barres audio.Utilisez votre voix pour commander à Alexa d'ajuster le volume, demandez-lui quel temps il fait dehors et créez votre fil d'attente musicale... vous connaissez la chanson. Alors qu' Amazon Alexa arrive sur les Android TV , Yamaha a décidé d'inclure cette dernière dans ses prochaines barres audio.En fonctionnant de pair avecet, il vous sera ainsi possible de contrôler votre playlist depuis votre smartphone via uneDotées de 5 programmes (film, sport, jeux, musique et programme TV), ces barres audio offrent la possibilité de choisir un mode adapté au programme en cours. Côté compatibilité, les YAS-109 et YAS-209 sont équipées deprenant en charge le 4K, ainsi que de la fonction ARC qui permet l'envoi et la réception de données à travers un même câble HDMI afin d'éviter d'utiliser un câble optique supplémentaire pour le son.Disponible en août 2019, la YAS-109 de Yamaha sera vendue, tandis que sa grande sœur, la YAS-209, coûterapour une sortie en septembre 2019.