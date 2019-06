Amazon annonce une Echo Dot Kids Edition plus... colorée

© Amazon

Basé sur le modèle Echo, Dot, seul le design du produit change

Une offre globale

Source : Neowin

Pour l'heure, le produit n'est pas encore commercialisé mais voit déjà son prix réduit pour s'aligner sur celui du modèletraditionnel.Bleu ou arc-en-ciel, voilà les deux possibilités que vous aurez si vous souhaitez offrir unà votre enfant. Reprenant les bases du design de l'Echo Dot que nous vous présentions dans un comparatif , cette édition du produit comprendra les mêmes fonctionnalités que l'L'enceinte connectée proposera à vos enfants de demander àde jouer de la musique ou encore de lire des histoires.Un abonnement d'un an à FreeTime Unlimited est compris lors de l'achat, cela permet d'accéder à de nombreux livres Audible, à de la musique ainsi qu'à des jeux. Unsera disponible et vous pourrez ainsi contrôler et limiter l'usage de l'Echo Dot de votre enfant.Vendu initialement au prix de 64,23 €, l' Amazon Echo Dot Kids Edition est déjà au prix réduit de 45 € en pré-commande. L'enceinte sera commercialisée à partir du 26 juin.