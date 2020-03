VivaTech annulé ou repoussé à une date ultérieure en raison du coronavirus

© Viva Technology 2019

Pouvait-il en être autrement ? L'épidémie mondiale de maladie à coronavirus entraîne chaque jour l'annulation de multiples événements , et tous les secteurs sont touchés. Pourtant, VivaTech, le plus grand salon européen consacré à l'innovation technologique, pensait échapper à l'hécatombe.C'est ce qu'indiquait, la semaine dernière, Maurice Lévy, Président du conseil de surveillance de Publicis Groupe, coorganisateur de l'événement avec le Groupe Les Échos-Le Parisien. Lors de la conférence de presse de présentation, le dirigeant se montrait confiant et affirmait que l'édition 2020, programmée du 11 au 13 juin prochain, aurait bien lieu.Mais l'optimisme aura été de courte durée. Julie Ranty, codirectrice générale de VivaTech, a finalement annoncé aujourd'hui que le salon ne pourrait se dérouler aux dates prévues : «».Une décision qui tombe sous le sens en cette période de confinement, qui ajoute des difficultés d'ordre logistique, pour un événement censé débuter dans moins de trois mois. Cependant, les organisateurs semblent déterminés à lui trouver une nouvelle date ou une nouvelle forme : «», affirme Julie Ranty. «».Lancé en 2016, le salon Viva Technology, plus communément appelé VivaTech, attire chaque année de nombreux visiteurs et quelques intervenants célèbres de l'industrie de la tech. L'an dernier, l' édition 2019 , avait ainsi accueilli environ 124 000 personnes, entre le 16 et le 18 mai, et reçu notamment Jack Ma, alors patron du groupe chinois Alibaba. Cette année, la tête d'affiche devait être Evan Spiegel, P.-D.G. de Snapchat.