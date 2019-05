Plus de vitesse, moins d'énergie : le Japon présente "Supreme", la nouvelle génération de TGV

Pixabay

360 km/h en vitesse de pointe

Un train plus propre

Source : Bloomberg

Après l'Alfa-X de la compagnie, que Clubic vous a présenté il y a une quinzaine de jours, ledévoile, un, destiné à entrer en service avec le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo, qui auront lieu dans un peu plus d'un an.Le, son autre dénomination, a validé un test durant lequel sa vitesse a été, le vendredi 24 mai, comme l'indique la compagnie. Lea circulé de nuit, sur un trajet de quelques dizaines de kilomètres reliant Maibara à Kyoto, autour du lac Biwa.La vitesse de 360 km/h constitue une vitesse encore jamais atteinte sur un, le TGV à la japonaise. Lors de sa mise en service, il ne devrait toutefois pas être autorisé à dépasser la vitesse maximale actuelle, limitée à 285 km/h.Ce train a la particularité d'êtreet deque celui de la génération actuelle. Élément indispensable au Japon, zone soumise à de forts risques sismiques, le modèle N700S offre égalementJR Central a annoncé poursuivre les essais à vitesse maximale jusqu'à la mi-juin. La compagnie nippone investit 240 milliards de yens (1,96 milliard d'euros) pour lancer ses nouveaux trains, et prévoit d'opérer sur la ligne Tokyo-Osaka. JR Central espère vendre son modèleaux États-Unis et à Taïwan.