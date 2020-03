Samsung : la future Galaxy Tab S6 Lite fuite... totalement

Lire aussi :

Source : GSM Arena

Samsung ne lâchera pas de sitôt le marché de la tablette et va dans les prochaines semaines proposer une déclinaison «» de sa Galaxy Tab S6.Ce modèle pourrait se substituer à l'actuelle Galaxy Tab S5e tant les deux modèles semblent partager la même philosophie et viser la même cible commerciale.La Galaxy Tab S6 Lite proposerait un écran LCD de 10,4 pouces (contre une dalle Super AMOLED 10,5 pour la Tab S6), avec une résolution de 2 000 x 1 200 pixels et le support du stylet S-Pen.Pour le processeur, Samsung intégrerait un SoC Exynos 9611, une puce qui équipe déjà plusieurs de ses smartphones de milieu de gamme, et 4 Go de mémoire vive viendrait épauler la puce. Les performances devraient être au rendez-vous pour la plupart des usages grand public. La batterie devrait quant à elle proposer une capacité de 7 040 mAh.La Galaxy Tab S6 Lite devrait embarquer 64 Go d'espace disque dans sa version de base, avec la possibilité d'augmenter le stockage avec une carte Micro SD. Une version 128 Go pourrait être disponible dans certains pays au lancement.Pour la connectivité là encore aucune surprise avec la présence probable d'une puce Wi-Fi 5, d'une puce Bluetooth et une déclinaison 4G serait proposée en parallèle pour les utilisateurs les plus nomades.Enfin la partie photo serait assurée par un capteur principal de 8 mégapixels et l'objectif avant devrait se contenter de 5 mégapixels seulement.La disponibilité de la Galaxy Tab S6 Lite n'est pas encore connue mais il semblerait que Samsung passe par un simple communiqué de presse pour annoncer la sortie. Le prix devait être compris entre 300 et 400 euros.