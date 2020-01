Samsung lance une version 5G de sa Galaxy Tab S6 dévoilée en septembre

© Samsung

Une fonctionnalité inédite sur une tablette

Pas de changement de specs

Source : Neowin

Il y a quelques mois, était commercialisée la Galaxy Tab S6 , disponible soit avec connectivité Wi-Fi seulement, soit avec le support de la 4G LTE. Comme pressenti alors, Samsung propose désormais une troisième option, avec compatibilité 5G.Il s'agit donc de la toute première tablette grand public compatible avec la nouvelle génération de réseau mobile. Pour l'instant, la Galaxy Tab S6 5G n'est disponible qu'en Corée du Sud pour l'équivalent de 760 euros, mais on peut s'attendre à la voir débarquer sur d'autres marchés dans le futur.On pense notamment à la Chine, au Japon ou aux États-Unis, pays dans lesquels le développement du réseau 5G est parmi le plus avancé. On pourrait aussi la voir débarquer en Europe, où des forfaits 5G sont commercialisés au Royaume-Uni, en Italie ou encore en Espagne. En France, les premières offres devraient arriver durant l'été ou à la rentrée 2020.Côté fiche technique, la tablette n'évolue pas par rapport aux versions Wi-Fi et 4G. Seule amélioration, le SoC Snapdragon 855 est logiquement épaulé par un nouveau modem externe 5G. On retrouve autrement 8 Go de RAM et 256 Go d'espace de stockage extensible via une carte microSD.La Galaxy Tab S6 est en outre équipée d'un écran de 10,5 pouces avec définition QHD+ 2 560 x 1 600 pixels et ratio 16:10. L'autonomie est confiée à une batterie de 7 040 mAh. Samsung n'a pas oublié la partie photo avec la présence d'un double capteur 13 Mp + 5 Mp. La caméra frontale de 8 Mp permet de prendre des selfies, mais est surtout utile pour la reconnaissance faciale et les appels vidéo.Comme sur les smartphones Note , la tablette est livrée avec un stylet S-Pen qui se recharge sans fil une fois rangée dans son emplacement spécifique situé au dos de l'appareil.