Après les smartphones renforcés, Crosscall se lance sur le marché des tablettes

Fondée en 2009, Crosscall est basée à Aix-en-Provence. La firme est reconnue pour ses téléphones résistants, et a même été choisie par la SNCF pour équiper ses contrôleurs Depuis sa création, Crosscall a vendu plus de deux millions de smartphones, un chiffre moindre comparé aux mastodontes du marché, mais la firme garantit un excellent rapport qualité/prix et des produits durables. Le 5 février dernier, elle a présenté sa toute première tablette tout-terrain.La Core T-4 est capable de résister à des températures extrêmes, allant de -25°C à 50°C, et ne sera pas affectée par une chute d'1m50 de haut. Elle bénéficie de la norme IP68, lui garantissant une étanchéité jusqu'à 1m50 de profondeur, ainsi que de plusieurs normes militaires comme la 810G, lui conférant une très grande résistance aux chocs.Vendu à 499 € et garanti trois ans, l'appareil est relativement léger par rapport à ses caractéristiques puisqu'il pèse 610 grammes - l'iPad Pro 12,9 pouces est par exemple plus lourd avec ses 631 grammes. La Core T-4 est par ailleurs dotée d'un processeur Snapdragon 450, embarque 3 Go de mémoire vive et tourne sous Android 9. Enfin, sa batterie de 7 000 mAh lui offre une grande autonomie.», a déclaré Cyril Vidal, fondateur de Crosscall, dans un communiqué. Avec un chiffre d'affaires de 72 millions d'euros en 2018, la société vend autant de produits aux particuliers qu'aux professionnels.Crosscall a également présenté trois nouveaux smartphones qui, avec la tablette, composent la gamme Core. Les Core-M4, Core M4-Go et Core-X4 ont un prix variant entre 219,90 euros et 449,90 euros et peuvent se vanter d'une résistance à toute épreuve, à l'image des autres appareils de la marque. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de Crosscall