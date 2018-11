Microsoft met à jour ses Surface Pro 3 pour plus de stabilité et de sécurité

Microsoft continue à supporter une machine de plus de 4 ans

Source : Windows Central

C'est l'heure despour les tablettes. Microsoft a publié plusieurs correctifs spécialement destinés à ces modèles sortis en 2014. Ces derniers modifient le micrologiciel (ou) de l'appareil et améliorent la stabilité du gestionnaire de périphériques.L'éditeur de Redmond améliore également la connectivité de l'appareil, en proposant des correctifs pour la puce Wifi ainsi que le Bluetooth, qui comble des failles de sécurité.fait figure ici de bon élève en poursuivant le support d'un appareil vieux de plus de 4 ans et demi. Lesseront uniquement disponibles pour les Surface Pro 3 passées à Windows 10.