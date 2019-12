ProCreate 5 est enfin disponible sur iPad ! On fait le tour des nouveautés principales

© ProCreate

L'animation à portée de Pencil

© ProCreate

De meilleurs outils pour la gestion des couleurs

© ProCreate

Source : App Store

Une mise à jour majeure s'il en est, qui intègre notamment un tout nouveau moteur graphique ainsi qu'une myriade de nouvelles fonctionnalités pour les créatifs de tout poil.Exclusive à l'iPad, ProCreate tire mieux que jamais parti de l'API Metal grâce à son nouveau moteur graphique Valkyrie. L'application est d'ailleurs en meilleure posture pour profiter de l'écran 120 Hz de l'iPad Pro, et ainsi rendre les coups de crayon ou de pinceau plus fluides que jamais.Aussi, comme pour justifier cette fluidité nouvelle sur son application, ProCreate 5 inaugure un assistant d'animation aux petits oignons. Grâce à un nouveau set d'outils, et à une interface plus intuitive, il est plus simple de créer des animations et des GIF sur l'application.Un assistant qui, d'ailleurs, se décline maintenant pour la création depersonnalisées. S'il a toujours été possible de modifier et de créer ses propres pinceaux sur ProCreate, le nouvel Atelier de pinceaux pousse les curseurs de la personnalisation à fond, et permet désormais plus de 100 réglages. Cerise sur le gâteau : il est même possible d'importer ses pinceaux Photoshop dans ProCreate.ProCreate 5 offre maintenant un contrôle granulaire des couleurs que vous posez sur votre toile numérique. Élémentaire, la gestion de la teinte, de la saturation et de luminosité est plus accessible qu'auparavant. Plus intéressant : un nouveau panneau destiné à l'harmonie des couleurs fait son apparition. Il vous permet notamment de choisir des couleurs complémentaires, complémentaires adjacentes, analogues, triadiques et tétradiques.Toujours dans l'optique de vous faciliter la vie, l'historique des couleurs comprend désormais les 10 dernières couleurs utilisées. Aussi, un panneau de couleurs peut désormais être créé et rester flottant et minimisé pendant votre peinture afin d'avoir toujours votre palette à portée de pinceau.Et pour celles et ceux souhaitant donner vie à leurs créations, ProCreate 5 intègre de nouveaux profils ICC CMJN et RVB. Grâce à eux, vous pourrez vous assurer que les couleurs que vous peignez seront exactement celles qui seront imprimées sur le papier.Plus complet que jamais, ProCreate 5 devrait faire grimacer un certain Adobe, dont la toute récente application Fresco peine à récolter des louanges sur l'App Store. Il faut dire que le modèle économique proposé par son éditeur n'est pas au goût de tout le monde : Adobe Fresco vous coûtera 10,99€ par mois, là où ProCreate se négocie pour le même prix... en achat unique.