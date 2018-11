HyperDrive, le dongle pour combler le manque de connectiques de l'iPad Pro

Un dongle USB-Type C pour le nouvel iPad Pro

Il y a quelques jours, Apple officialisait son tout nouvel iPad Pro . Un nouveau modèle qui adopte le design sans bordure des nouveaux iPhone, comprenez un iPad dénué du moindre bouton en façade. Côté connectique, Apple abandonne également le port Lightning, au profit de ce cher USB Type-C.Évidemment, divers constructeurs sont déjà sur les rangs pour booster les possibilités offertes par le nouvel. C'est le cas notamment de Hyper, qui vient d'officialiser son tout nouveau dongle. Ce dernier va venir se greffer sur l'iPad Pro via sa nouvelle connectique USB Type-C, afin d'offrir de nouvelles fonctionnalités à l'utilisateur.Ainsi, le dongle HyperDrive permet de profiter d'un. L'accessoire est décliné en Space Gray et en Silver, histoire de s'accorder parfaitement à la tablette d'Apple. Au total, le dongle HyperDrive permet au nouvel iPad de disposer de six connectiques.Ce dongle HyperDrive pour iPad Pro sera lancé dans le courant du mois de décembre, et affiché au tarif de 49 dollars pour les utilisateurs qui auront pris le soin de le précommander, et à 99 dollars pour tous les autres. Le constructeur précise que sa nouvelle création est compatible avec les iPad Pro 11" et 12,9", qu'ils soient dotés ou non de l'Apple Smart Folio.