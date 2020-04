Apple : la production de l'iPhone 12 aurait un mois de retard

L'iPhone 12 en retard ?

Vers des iPhones 12, 12 Max, 12 Pro et 12 Pro Max ?

Source : GSMArena

Cela devrait avoir des répercussions sur la fenêtre de lancement du nouvel iPhone , avec une disponibilité légèrement retardée.Ce n'est pas un secret, Apple prépare actuellement son tout nouvel iPhone 12 , dont le lancement est prévu pour la rentrée. Toutefois, la pandémie de coronavirus aurait contraint Apple a retardé la production de son nouveau smartphone.En effet, lerapporte qu'Apple a décalé d'un mois la production de masse du smartphone. L'analyste Ming-Chi Kuo estime ainsi que les futurs iPhone 12 ne devraient pas être disponibles avant la fin du mois d'octobre.Selon de récentes rumeurs, Apple pourrait préparer un quatuor d'iPhone 12, avec les modèles Max, Pro et Pro Max, en plus du modèle de base.L'iPhone 12 Pro Max pourrait notamment être équipé d'un écran OLED de 6,7", et tous disposeraient d'un design légèrement remanié, pour revenir à une découpe proche de celle de l'iPhone 5.À noter que l'intégralité de la gamme iPhone 12 devrait profiter d'un écran OLED, mais seuls les modèles Pro et Pro Max profiteraient d'une fréquence de 120 Hz (comme le récent OnePlus 8 Pro ). Ils devraient également bénéficier d'une encoche légèrement réduite, et du tout nouveau CPU Apple A14.Reste à savoir maintenant quand, et en quelles quantités, seront lancés ces nouveaux iPhone 12. Et surtout à quels prix...