USA : la Police n'aura désormais plus le droit d'exiger le déblocage d'un iPhone

Forcer des suspects à déverrouiller leur iPhone ou iPad ? Une initiative qui enfreint potentiellement les 4e et 5e amendements

Une décision qui peut être contournée par la Police

Une décision qui place ces deux modes de déverrouillage au même rang que les appareils protégés par un mot de passe, explique AppleInsider . Outre-Atlantique, certains appareils peuvent, en effet,permettant aux enquêteurs de fouiller dans les effets personnels et documents d'un suspect, dans le cadre d'une enquête. Les smartphones, ordinateurs et autres dispositifs dont l'accès est protégé par un mot de passe entraient déjà, dans certains cas, dans cette catégorie. Il en ira désormais de même pour les appareils(et logiquement leurs équivalents Android).C'est ce que nous apprend une demande de mandat déposée auprès de la Cour du District nord de Californie... et. Cette dernière requérait deles personnes impliquées dans une affaire de chantage à déverrouiller l'ensemble des appareils protégés par identification faciale ou digitale qui pourraient être trouvés lors d'une perquisition au domicile d'un suspect. Une demande qui «», a précisé la Cour dans son motif de refus. Pour rappel, les deux amendements cités encadrent les perquisitions etdes abus d'autorité.Le juge chargé de statuer sur cette demande de mandat pointe par ailleurs que la requête était «» puisqu'elle n'était pas destinée à un ou plusieurs appareils en particulier, maispotentiellement découverts dans le cadre de la perquisition avalisée dans cette affaire.À noter que, si la décision de la cour peut paraître compromettante pour le bon déroulement de l'enquête, les services de police peuvent toujoursafin de ne cibler que certains appareils en particulier.Autre solution pour les forces de l'ordre, se tourner vers les géants de la Tech eux-mêmes pour obtenir des indices ou preuves permettant d'étayer une enquête. Aux États-Unis,à cette fin par les enquêteurs.