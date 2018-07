iOS 12 Beta 5 annonce l'arrivée du dual sim sur iPhone

Deux cartes SIM, mais pour quoi faire ?

Modifié le 31/07/2018 à 16h56

S'il y a bien une mode à laquellerésiste corps et âme, c'est celle du support. Adoptée de longue date par les constructeurs asiatiques (même certaines versions du Samsung Galaxy S9 y ont droit), cette fonctionnalité pourrait bien faire son apparition sur les prochaines versions des iPhone, qui seront présentées en septembre prochain.Le principal avantage de disposer de deux cartes SIM est de pouvoir compartimenter ses activités. Pour celles et ceux qui disposent d'un téléphone professionnel et d'un téléphone personnel, un appareil permettant l'insertion de deux cartes SIM permet de faire d'une pierre deux coups. Selon les informations de 9To5Mac , les prochains iPhone seront de ceux-là.En fouillant dans le code source de la bêta 5 d'iOS 12, certains utilisateurs sont parvenus à trouver une ligne indiquant clairement la présence d'un second tiroir de carte SIM, ainsi qu'une ligne indiquant le statut du réseau pour cette seconde carte.Si l'on ignore pour le moment si les trois modèles d'iPhone attendus en septembre prochain bénéficieront de la nouveauté, plusieurs rumeurs confirment que la version 6,5 pouces disposera des deux emplacements de SIM.Outre cette nouveauté, la bêta d'iOS 12 tease également l'arrivée de la gestion des appels vocaux via HomePod.