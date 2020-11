Marissa Mayer, ex-P.-D.G. de Yahoo, veut améliorer la gestion des contacts avec une nouvelle application

Proposer un gestionnaire de contacts riche et universel, c'est une idée qui a déjà fait son chemin. Dès 2002, alors que le web social n'en était qu'à ses premiers balbutiements, Sean Parker, le co-fondateur du service de streaming musical Napster avait lancé l'idée avec Plaxo. Il y a ensuite eu l'extension Rapportive, venant enrichir Gmail. D'autres applications ont alors vu le jour, comme Brewster ou Full Contact. Sur Outlook, Microsoft avait également tenté l'expérience.

Alors comment fonctionne Sunshine ? L'application commence par analyser les contacts de l'application d'Apple ainsi que ceux de Gmail et de Google Contacts. Les noms sont ensuite compilés et associés. En analysant les numéros de téléphone, Sunshine est en mesure de déterminer quelles sont les lignes fixes et mobiles.

Lorsque l'application passe en revue les adresses email, elle est capable d'éventuellement compléter les noms mais aussi d'identifier, dans la mesure du possible, la société dans laquelle travaille le contact associé. Sunshine renvoie ainsi vers le poste de la personne avec une recherche dans la base publique de LinkedIn. Ces informations peuvent en outre être enrichies grâce à la signature paramétrée au sein de Gmail.

Tout ce processus est optimisé grâce à des algorithmes spécifiquement entrainés. Notons en outre que Sunshine est ensuite capable d'ajouter des informations supplémentaires au sein du carnet d'adresses d'Apple. L'application dispose aussi de fonctionnalités de partage.

Disponible, pour l'heure, sur invitation, l'application Sunshine est gratuite mais pourrait introduire des fonctionnalités premium à l'avenir.