Huawei : des coques gaming et "glamour" pour son P40 Pro, et de chargement sans fil pour le P40

© Huawei

Huawei n'oublie pas les gamers

© Huawei

Lire aussi :

Huawei choisit Qwant comme moteur de recherche pour sa gamme P40

De la recharge sans fil et des cristaux Swarovski

© Huawei

© Huawei

© Huawei

© Huawei

Source : GsmArena

Le 26 mars dernier, on découvrait les nouveaux smartphones Huawei haut de gamme. Des mobiles qui mettent, comme toujours chez le constructeur chinois, l'accent sur la partie photo.Bien plus qu'une tendance, le gaming sur mobile est une réalité. Huawei l'a visiblement bien entendu et propose aujourd'hui une coque « gaming » pour son P40 Pro, qui devrait également s'ajuster au P40 Pro+ pourvu des mêmes dimensions.L'accessoire a la particularité d'être équipé de gâchettes sur les coins supérieurs lorsque l'on tient le téléphone à l'horizontale. Pour fonctionner, la coque se connectera au smartphone en Bluetooth. Reste maintenant à voir si la réactivité sera bien au rendez-vous pour les joueurs les plus exigeants.Si vous vous êtes intéressé au Huawei P40, vous n'êtes pas sans savoir qu'il est, contrairement aux versions Pro et Pro+, dépourvu de recharge sans fil. Un problème que le constructeur chinois compte résoudre en proposant cette coque de recharge sans fil pour ce modèle.Une fois la coque enfilée, vous n'aurez plus qu'à poser le smartphone sur une base pour recharger sa batterie de 3 800 mAh jusqu'à 22,5W.Par ailleurs, le Huawei P40 Pro aura le droit à son édition Swarovski. Un coffret en velours noir comprenant le smartphone et une coque dite «», sertie de cristaux Swarovski.Le coffret contient également un tissu de soi brodé et une carte parfumée aux senteurs florales. Aucun prix ni date de sortie n'ont encore été communiqués pour ces accessoires. Rappelons que les P40, P40 Pro seront disponible dès le 7 avril prochain à partir de 799 € et 999 €. Le P40 Pro+ est attendu pour juin, à partir de 1 399 €.