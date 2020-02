Samsung : le Galaxy Note 20 proposerait un écran ultra-incurvé

Crédits : WindowsUnited.de

Le summum de l'incurvation

La future génération de Galaxy Note sera probablement dévoilée en août prochain. Mais comme il est désormais de coutume, le remplaçant du Galaxy Note 10 commence déjà à fuiter. Au-delà de cet écran singulier, le téléphone embarquerait un projecteur intégré.Dévoilés par le site Patently Mobile , les croquis de ce brevet suggèrent un écran ultra-incurvé, en cascade. Un rendu finalement assez similaire à ce que Oppo avait révélé l'année dernière, ou ce qui est proposé par le Huawei Mate 30 Pro et le Vivo NEX 3 . Les bords seraient donc ultra-incurvés sur les côtés, de quoi offrir une dalle capable de s'étendre à plus de 80°.Un tel écran gêne les boutons latéraux. Mais selon le brevet, Samsung aurait réussi à les intégrer directement sous la dalle, à la manière de certains appareils photo frontaux. Cela concernera principalement les boutons volume et verrouillage du smartphone.Enfin, dernier détail et non des moindres : il y est mention d'un projecteur portable. Incorporé au téléphone, il permettrait le partage de l'écran sur un mur, par exemple. Un argument incontestable (si fonctionnel) pour un appareil qui se destine essentiellement aux professionnels.