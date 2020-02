Le froid serait l'un des pires ennemis des téléphones pliables

Le Motorola Razr en souffrance

Un premier problème sur le Galaxy Z Flip venu du Royaume-Uni

Received my Samsung Galaxy Z Flip just now. Opened the box. Removed the protective/instruction film. Flipped the phone as you would do since it's a flip phone and this happened. I heard the crack as well. 😰 cold weather?#SamsungGalaxy #ZFlip #samsung pic.twitter.com/j8KLL2vm8d — Amir 💎 (@mondoir) February 14, 2020

À quelques jours d'intervalle, un journaliste américain et un amateur de technologies britannique ont révélé la manière dont leurs écrans se sont abîmés, après moins d'une semaine d'utilisation pour le premier et quelques minutes pour le second. Le facteur commun pourrait être le froid.La première affaire nous vient de New York, où Raymond Wong, journaliste pour le magazine Input, raconte comment l'écran de son Motorola Razr a commencé à se détacher du châssis après seulement une semaine d'utilisation. Comme on peut le voir sur l'image plus bas, le problème est concentré sur la partie centrale de l'écran, où se fait la pliure.Dans son article, le journaliste américain explique ne pas avoir fait tomber son smartphone ou réalisé une quelconque action ayant pu entraîner ce dysfonctionnement. Seule explication probable, selon lui : le choc des températures entre son appartement chauffé et l'extérieur, alors qu'il faisait -2 degrés Celsius à New York le jour où ce problème est survenu.La seconde affaire vient tout droit d'un tweet publié par un homme britannique sur Twitter, autoproclamé « tech addict ». Celui-ci explique, photo à l'appui, que l'écran de son Galaxy Z Flip s'est fissuré sur la partie centrale immédiatement après réception de son colis et l'enlèvement du film protecteur de l'écran. Il aurait entendu undistinctif au moment où l'écran s'est abîmé.Impossible, à l'heure actuelle, de vérifier les dires du twitteur. Il souligne toutefois la possibilité que le verre ultra-fin du Galaxy Z Flip ait pu craquer en raison des températures à Liverpool, ville où il affirme résider dans sa biographie.Samsung a pris contact avec lui via le réseau social, tandis que Motorola n'a toujours pas répondu aux questions d'Input sur le sujet. On suppute que les deux entreprises ont réalisé une batterie de tests concernant la résistance météorologique de leurs appareils, mais ces deux histoires, pour le moment anecdotiques, pourraient révéler une faiblesse des smartphones pliables à ce niveau-là. Ou alors, la technologie ne serait tout simplement pas au point ?