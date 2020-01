Motorola bosse sur un smartphone doté d'un stylet à la manière du Galaxy Note

Vers un Galaxy Note façon Motorola ?

Source : Android Police

Alors que le Razr arrive à peine en boutiques , voilà qu'Evan Blass laisse fuiter une image d'un futur smartphone signé Motorola. Un smartphone doté... d'un stylet.En effet, pas de format pliable ici, mais un bon vieux smartphone à l'ancienne, avec un écran poinçonné ( comme le Motorola One Action ), lequel serait visiblement compatible avec un stylet, qui viendrait se ranger directement dans le terminal.Pour Motorola, il s'agirait de venir concurrencer un certain Samsung Galaxy Note, plutôt populaire, avec un smartphone certainement plus abordable. Rappelons que le Moto Z4 est déjà compatible avec un stylet actif (comme le Surface Pen), mais la fonction n'a jamais réellement été mise en avant par le constructeur.