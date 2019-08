Motorola lance le One Action : le premier smartphone doté d’une action cam ultra large

© Motorola

Un capteur 117° stabilisé

Un smartphone séduisant, à 289 € seulement

Source : Motorola

ne fait jamais rien comme les autres. Après avoir parié sur les smartphones modulaires avec les Moto Mods, le constructeur sino-américain inaugure leà embarquer unetrès grand-angle.Révision légère du Motorola One Vision lancé il y a quelques mois, leapporte malgré tout une belle nouveauté à l'ensemble avec sondisposant d'unLe smartphone est doté de(12 + 8 + 5 mégapixels), dont l'un est entièrement dévolu à la vidéo. Capable de filmer jusqu'en 4K, le modedédié se limitera pourtant à du Full HD à 60 images par seconde. La différence s'en fera néanmoins ressentir au niveau de la, que le constructeur promet exemplaire.La prise en main est en outre facilitée grâce à un. Autrement dit : même en tenant le smartphone en mode portrait, vous pourrez filmer en mode paysage.Outre cet ajout bienvenu, le Motorola One Action est, on l'a dit, une simple nouvelle itération du One Vision sorti plus tôt cette année. On y retrouve donc, lequel a la bonne idée de s'étirer de bord à bord (malgré un menton un peu épais).Il se dote d'un SoC Exynos 9609 et de 4 petits Go de RAM, qui devraient malgré tout se révéler suffisants à l'usage — le smartphone tournant sous. Question stockage, il faudra compter sur 128 Go, avec la possibilité d'étendre la capacité via micro SD.La batterie affiche enfin une capacité de 3 500 mAh, et supporte la charge « rapide » à 10 W.