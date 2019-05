Le Moto Z4 fait une brève apparition sur Amazon : Snapdragon 675 et Moto Mod au programme

© Amazon

Les Moto Mods toujours d'actualité sur le Z4

Source : Android Police

Lesne sont pas rares dans notre industrie. Mais qu'uns'échappe à ce point des mains d'un constructeur, cela reste inédit. Alors quen'a même pas officialisé le, celui-ci se retrouve déjà dans les mains d'un utilisateur l'ayant acheté légalement sur On vous en parlait en mars dernier , les premières fuites laissaient entendre que le Z4 serait pourvu d'un connecteur à- ces fameux modules permettant « d'augmenter » son smartphone.La chose s'est donc vérifiée, et le Moto Z4 a ainsi été vendu sur Amazon avec un petit florilège de, parmi lesquels on pouvait trouverCôté spécificités, lese positionne au coude à coude avec le récent Pixel 3a de Google. Snapdragon 675, 4 Go de RAM ... le Moto Z4 se distingue en revanche par un écran 6,4 pouces OLED et une batterie de 3 6000 mAh pour 128 Go de stockage interne (extensible).Un unique capteur de 48 mégapixels habille le dos du Z4 ; très probablement un Sony IMX 586 comme pour l'essentiel des smartphones du milieu de gamme en 2019.