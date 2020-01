Samsung veut concurrencer l’AirDrop d’Apple avec la technologie Quick Share

© MacWorld

Une fonctionnalité limitée aux appareils Samsung

Quick Share permettrait le transfert de fichiers entre appareils Samsung, y compris les objets connectés. © XDA Developers

Des initiatives qui se multiplient

Selon XDA Developers, Samsung profiterait de la levée de rideau sur ses prochains Galaxy S20 le 11 février pour inaugurer Quick Share : une fonctionnalité de partage de fichiers avec les appareils alentour.Le principal grief que l'on peut avoir à l'encontre d'Android, c'est de n'avoir jamais réussi à implémenter un ersatz de AirDrop au niveau de son système. Des solutions propriétaires — un comble pour Android — existent bien, mais aucune ne permet encore de s'affranchir des barrières érigées par les constructeurs eux-mêmes. Malheureusement, la voie empruntée par Samsung avec Quick Share semble rejoindre la même destination que les tentatives passées.À en croire XDA, Quick Share permettrait d'échanger fichiers, photos et globalement n'importe quel type de données souhaité, avec les appareils Samsung proches. Pour ce faire, Samsung ne se reposera pas sur le NFC comme l'ancêtre Android Beam, mais bien sur un processus d'upload vers les serveurs Samsung Cloud depuis l'émetteur, et de download depuis ces mêmes serveurs pour le récepteur.Des limitations seraient prévues : 1 Go de données maximum en une fois et jusqu'à 2 Go de transfert par jour uniquement.Si les utilisateurs·rices Apple ont tant de mal à quitter le circuit fermé de la marque, c'est aussi un peu à cause de la concurrence, qui a toutes les peines du monde à faire front commun pour développer des fonctionnalités multilatérales.C'est pourtant ce qu'essaie de faire l'alliance Vivo, Xiaomi et Oppo, qui planche sur un technologie commune pour tous les appareils de la marque. À la différence de Samsung, le protocole imaginé par les trois constructeurs chinois fonctionnerait de pair-à-pair, via Bluetooth. Un communiqué de presse annonce le lancement de la fonctionnalité le mois prochain — sans pour autant détailler quels appareils pourront en profiter.Notez que la question se pose également pour le Quick Share de Samsung. Sera-t-elle exclusivement réservée aux nouveaux Galaxy S20 ou les anciennes références pourront-elles également en profiter ? Autant de détails que Samsung devra éclaircir pour créer de l'engouement autour de sa technologie.