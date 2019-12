Motorola décale la sortie de son nouveau smartphone RAZR

Article mis à jour le 19/12/2019 En mettant un peu les mains dans la doc déjà présente sur le site FCC, deux documents en particulier, les Radio Test Report et Request for Short-Term Confidentiality (sorte d'embargo), nous permettent d'avoir deux informations plutôt intéressantes. Premièrement que le nom commercial sera bien WH-1000Xm4. Deuxièmement, et cela ne fera pas plaisir à beaucoup de monde mais doit être prise avec des pincettes, que cet embargo concernant toutes les images prises pendant les tests du FCC ainsi que le manuel d'utilisateur transmit par la marque s'achève le 1 juin 2020 (donc annonce forcément antérieure). Ce dernier point pourrait donc indiquer une annonce officielle vers le 31 mai, ou un peu plus tôt dans le mois. Même s'il devient un peu moins probable de découvrir le casque pour le CES, Rappelons toutefois avant de pleurer que ce ne serait-pas la première fois qu'un embargo FCC pour Sony soit en décalage de quelques mois avec l'annonce, même si 6 Mois parait très important.