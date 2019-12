Le Redmi 9 sera lancé en début d’année et embarquera un SoC MediaTek

Le Redmi Note 8T. © Pierre Crochart pour Clubic

MediaTek dans la place

Xiaomi acculé en Inde

Xiaomi et Samsung perdent des points au profit des marques du groupe BBK Electronics (OPPO, Vivo, OnePlus, Realme). © IDC via 91mobiles

Source : 91mobiles

Rassurez-vous : il vous reste encore quelques mois avant d'avoir l'impression que votre Redmi Note 8 Pro est dépassé (: il ne le sera pas). 91mobiles table en effet sur une sortie à l'horizon mars 2020 pour les Redmi 9. L'occasion de jeter un premier œil sur leur fiche technique.Rappelons à toutes fins utiles que nous parlons ici du Redmi 9, et non pas d'un éventuel Redmi Note 9 comme Xiaomi a l'habitude d'en commercialiser sous nos latitudes. Il s'agit-là d'un smartphone d'entrée de gamme, destiné à sortir en priorité sur le marché indien et chinois au cours du premier trimestre 2020.Ceci étant dit, la fiche technique du Redmi 9 pourrait se révéler très alléchante en regard du prix qui en est demandé. Pour un tarif attendu autour de 9 999 roupies indiennes (soit un peu moins de 130€), le smartphone de Xiaomi embarquerait un gigantesque écran de 6,6 pouces. Il serait configuré de base avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne.Côté performances, il faudra visiblement compter sur un SoC MediaTek Helio G70 — une nouvelle référence, qui devrait logiquement s'inscrire un peu en deçà du Helio G90T qui anime le Redmi Note 8 Pro.S'il reste encore une bonne partie de la fiche technique à découvrir au sujet de ce Redmi 9, on reste confiant quant à la capacité de Xiaomi à proposer un smartphone équilibrant parfaitement les performances et l'autonomie. Mais le constructeur chinois n'est plus le seul à tenir près du cœur le rapport qualité-prix.D'après un rapport publié par le cabinet IDC, Xiaomi a cédé plus de 3% de ses parts de marché aux marques du groupe BBK Electronic, parmi lesquelles la plus dangereuse est Realme. Passant de 6% à 14,3% de parts de marché en Inde en l'espace de 6 mois, le très jeune constructeur (lancé en 2018) jouit d'une croissance exponentielle grâce à des smartphones accessibles et très performants (à l'image du Realme X2 ).En d'autres termes : Xiaomi va devoir mettre le paquet pour enrayer l'insolente ascension de son rival. La gamme Redmi 9 sera-t-elle en mesure de se présenter à la hauteur de l'enjeu ? Réponse —, donc — au mois de mars prochain.