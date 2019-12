Le Huawei P40 Pro commence à faire parler de lui

Image réalisée par un fan.

Et si le Huawei révolutionnait l'endurance des smartphones ?

Écran total ultra réactif

Source : Twitter

Évidemment, si loin de l'échéance, la prudence est de mise. Mais l'indiscret Yasj Raj Chaudhary lance sur Twitter une petite série de prédictions sur le P40 Pro qui méritent que l'on s'y attarde.Il y a plusieurs éléments intéressants à tirer du tweet de Yash Raj Chaudhary. Tout d'abord, la mention d'un accumulateur de 5500 mAh. Normalement, une telle batterie devrait augmenter sensiblement l'épaisseur du smartphone. Mais d'après leindien, celle-ci ne serait pas de type Lithium-ion, mais en graphène En bref : Huawei serait donc en mesure de proposer une batterie à l'autonomie maousse, tout en la rendant plus petite qu'un équivalent en Lithium-ion. Et toujours sur la question de l'autonomie : le P40 Pro serait en mesure de se recharger à 50 W via un chargeur fourni. Autrement dit, de passer de 0 à 100% en 45 minutes seulement (cela prend actuellement 1 h pile sur une batterie de 4 500 mAh).Problème : si l'utilisation du graphène dans les batteries de smartphone ne semble représenter que des avantages (meilleure durabilité, plus petite, capacité de stockage avancée...), le prix des smartphones en étant équipé risque bien de s'envoler du fait de son coût important. À l'heure où le Mate 30 Pro s'affiche déjà à 1 009€, on peut s'attendre au pire.Ce n'est pas tout. D'après les indiscrétions du twitto, le Huawei P40 Pro se doterait aussi d'un écran AMOLED 6,5 pouces affichant une définition 2K à 120 Hz (autant dire que la batterie de 5 500mAh sera mise à rude épreuve).Huawei devrait aussi franchir un cap en termes de taux d'occupation d'écran. Déjà très élevé sur le Mate 30 Pro, celui-ci pourrait passer à 98% sur son P40 Pro.Enfin côté photo, Huawei compterait une nouvelle fois sur son partenariat avec Leica pour concevoir pas moins de cinq modules. On y retrouverait un module standard 64 MP (ƒ/1,7, stabilisé), un ultra grand-angle 20 mégapixels, un téléobjectif périscopique 12 mégapixels, un module macro et une caméra 3D ToF.D'après les informations de Yash Raj Chaudhary, le P40 Pro continuera de fonctionner sous Android ; HarmonyOS ne semble pas être de la partie pour cette fois. Mais seule l'évolution des relations entre Washington et Pékin pourra garantir la présence des applications et services Google sur le flagship. Un impératif sans lequel le P40 Pro risque bien de ne pas trouver preneur sous nos latitudes.