Le Moto G8, de Motorola, se montre dans une vidéo promo

© Evan Blass

Un smartphone trop classique ?

Via : GSM Arena

Evan Blass, lebien connu de nos services, a publié cet après-midi un court teaser qui présente succinctement le Moto G8 — un smartphone de milieu de gamme.Cela fait un petit moment que Motorola ne nous a pas surpris avec un nouveau produit (peut-être avec le nouveau Razr pliable ? ), et ce n'est clairement pas le Moto G8 qui risque de nous enthousiasmer.Nous avons ici affaire à un smartphone dont le seul élément caractéristique semble être un trio d'appareils photo sur le dos. Une mode qui est devenue la norme au fil de l'année 2019, et qui devrait faire figurer un capteur principal de 48 mégapixels aux côtés d'un ultra grand-angle et d'un module dédié à la capture de la profondeur de champ.On ignore encre ce que donnera ce Moto G8 côté specs. Mais à voir la fiche technique des G8 Play et G8 Plus (soit un couple Snapdragon 665 / 4+64 Go et batterie de 4 000 mAh), Motorola ne devrait pas réinventer la roue avec ce produit.