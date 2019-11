Xiaomi Mi Note 10 : suivez la conférence en direct à 11h30 !

© Xiaomi

Découvrez le premier smartphone équipé de 5 caméra avec 108MP au monde ! Rejoignez-nous à notre événement de lancement le 6 novembre ! #MiNote10 https://t.co/plkPyGaAaF — Xiaomi France (@XiaomiFrance) November 5, 2019

Un nouveau flagship dédié à la photo

Rebrandé sous le nom de Xiaomi Mi Note 10 dans l'Hexagone, ce nouveause laissera observer dès 11h30, heure française, au cours d'un événement dédié.C'est la nouvelle marotte des constructeurs : faire de nous des photographes en herbe. En la matière, Xiaomi compte bien créer un précédent en étant le premier a inclure un capteur 108 mégapixels dans un smartphone.Conçu par Samsung (il devrait d'ailleurs se décliner sur le Galaxy S11 ), ce nouveau module s'accompagnera de pas moins de quatre autres objectifs pour offrir une expérience photo complète.Côté performances, il faudra vraisemblablement compter sur un Snapdragon 730G ainsi que 6 Go de mémoire vive. Le Xiaomi Mi Note 10 devrait, en outre, se doter d'une épaisse batterie de plus de 5 200 mAh. Autant d'éléments sur lesquels nous reviendrons plus en détails au sortir de la conférence.