Xiaomi présente le Redmi 8 : le futur roi de l’entrée de gamme ?

Redmi présente le 8 : un smartphone ambitieux à moins de 120$

Récapitulatif de la fiche technique du Redmi 8. © Redmi

Mi fans, you have asked us about this an infinite number of times. Here's revealing the launch date of #64MPQuadCamBeast.



How did you like this beast of a surprise?😎



800 RT🔄 on this and I will reveal another BIG surprise.😊#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/FlQGOOtXtP — #MiFan Manu Kumar Jain (@manukumarjain) October 9, 2019

À quoi s'attendre pour les Redmi Note 8 et Note 8 Pro ?

© XDA

Via : XDA Developers

Le constructeur compte ainsi bomber le torse face à un Realme de plus en plus offensif sur ce segment . Dont acte : les Redmi de série 8 ne manquent pas d'atouts pour séduire, et s'imposer comme les rois de l'entrée de gamme.Le Redmi 8 présenté hier par le constructeur est taillé pour l'entrée de gamme. Ce smartphone de 6,22 pouces (LCD, HD+) se dote d'un Snapdragon 439 et de 3/4 Go de RAM pour 32/64 Go de stockage extensible.Son dos laisse apparaître un duo d'APN 12 (ƒ/1,8) et 2 mégapixels, ainsi qu'un capteur d'empreintes. Il embarque une batterie de 5 000 mAh, laquelle peut être rechargée à 18 W. Il sera disponible le 12 octobre en Inde à partir de 112$.Mais le constructeur ne pouvant décemment pas en rester là. Pas en 2019, où la mode est définitivement de décliner sous toutes ses formes ses nouveaux produits. Manu Kumar Jain, responsable de la division indienne de Xiaomi, a indiqué sur Twitter que les Note 8 et Note 8 Pro seraient dévoilés lors d'un événement ultérieur, daté au 16 octobre.Comme l'indique le tweet de Jain, le Redmi Note 8 Pro se dotera de quatre APN, parmi lesquels on trouvera un capteur de 64 mégapixels. Oui, exactement comme le Realme XT dévoilé récemment, et avec lequel Redmi cherche visiblement la confrontation.D'après les premières informations compilées par XDA Developers, le Note 8 Pro profitera d'un écran LCD FHD+ de 6,53 pouces, d'un SoC Helio G90T de MediaTek, de 6 à 8 Go de RAM / 64-128 Go de stockage, et d'une batterie de 4 500 mAh rechargeable à 18 W. Côté photo, le capteur 64 mégapixels s'accompagnera d'un ultra grand-angle de 8 mégapixels, d'un capteur macro de 2 mégapixels et de son équivalent pour la profondeur de champ de 2 mégapixels également.Le Note 8 classique s'affichera quant à lui dans une diagonale de 6,3 pouces, embarquera un Snapdragon 665, 4 à 6 Go de RAM pour 64 à 128 Go de stockage, une batterie 4 000 mAh et le même quatuor d'APN, au détail près que le capteur 64 mégapixels est ici remplacé par un modèle 48 mégapixels.Aucun indice n'a pour l'heure été laissé concernant le prix de ces deux smartphones. Mais à en juger par la précédente génération , les enchères devraient commencer à 200€.