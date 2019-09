Les photos presse du OnePlus 7T et 7T Pro en fuite la veille du lancement

© Ishan Agarwal

Des modules photo qui tournent rond

Le design du OnePlus 7T Pro n'évolue pas d'un iota. © Ishan Agarwal

Via : Android Police

Mais si le OnePlus 7T a pu être observé sous toutes les coutures dernièrement, le modèle Pro s'était pour l'instant fait assez timide dans la communication du constructeur.Pour rappel, les OnePlus 7T et 7T Pro sont des versions remises au goût du jour (oui, parce qu'un smartphone sorti en mai dernier est obsolète, sachez-le) des OnePlus 7 et 7 Pro.Des deux, c'est bien le OnePlus 7T qui profite du plus de nouveautés. À commencer par son écran, qui se dote de la même fréquence d'affichage de 90 Hz que son grand frère. S'ils n'évoluent pas, les modules photo sont aussi disposés au sein d'un cercle, contre un alignement vertical auparavant.Le OnePlus 7T Pro n'affiche quant à lui que des mises à niveau. Comme le 7T, il profitera d'un nouveau Snapdragon 855+, mais verra aussi sa batterie légèrement rehaussée de 4 000 à 4 080 mAh. Les deux smartphones profiteront d'Android 10 dès leur sortie d'usine