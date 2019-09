Huawei promet des smartphones 5G à bas prix pour 2020

Des smartphones compatibles 5G plus abordables

Lire aussi : Enchères 5G : Free et Bouygues inquiets de ne pas pouvoir acheter suffisamment de spectre

Les premiers forfaits 5G en France en 2020

Source : Android Authority

Alors que les opérateurs de certains pays ont commencé à commercialiser leurs premiers forfaits 5G, seuls les utilisateurs les plus fortunés peuvent en profiter, la faute au coût élevé des smartphones compatibles avec la nouvelle génération de réseau mobile. Or, selon Huawei, cela va bientôt changer.À l'occasion du lancement des Mate 30 et Mate 30 Pro , Richard Yu, P.-D.G. de la division Consommateurs de Huawei, a expliqué aux journalistes présents que les smartphones compatibles 5G et abordables seront une réalité dès 2020. «», a-t-il fait savoir.Le cadre n'a pas donné plus de détails à ce sujet, mais on peut s'attendre à ce que Huawei présente prochainement un nouveau SoC Kirin avec modem 5G intégré, pour les smartphones de milieu de gamme. Le fait d'inclure directement le modem 5G dans le système sur puce va permettre au constructeur de réduire les coûts, en plus d'améliorer les performances réseau des mobiles. Le premier à avoir fait la démonstration d'un tel composant est Samsung, qui a dévoilé il y a quelques semaines son SoC Exynos 980 gravé en 8nm avec modem 5G embarqué . Qualcomm a ensuite annoncé des SoC Snapdragon compatibles 5G pour ses séries milieu de gamme 600, 700 et 800.Ces annonces sont de bon augure pour les consommateurs français qui veulent bénéficier de la 5G sans se ruiner avec l'achat d'un smartphone «». Les enchères pour les bandes de fréquences 5G vont bientôt être lancées et à l'issue de celles-ci, Orange, SFR, Free et Bouygues Telecom pourront commercialiser leurs premiers forfaits 5G, sans doute dès le premier semestre 2020. Dans un premier temps, la couverture sera bien entendu réduite à quelques grosses villes ou zones test. On peut s'attendre à un accès généralisé à ce qu'on appelle la «» pour 2025.