Le Huawei Mate 30 Pro Porsche Design fuite à son tour

© Evan Blass / Huawei

Robe noire et coque rouge pour le Huawei Mate 30 Pro Porsche Design

© Evan Blass / Huawei

Un prix supérieur à 2 000 dollars pour le modèle de plus haut de gamme

Source : Neowin

Si l'on connait déjà pratiquement dans leur intégralité les caractéristiques et le design du Huawei Mate 30 Pro , la version Porsche Design du smartphone chinois s'était pour sa part faite assez discrète. Du moins jusqu'à maintenant.Connu sur Twitter pour ses informations souvent inédites sur des smartphone encore secrets, ou à défaut non dévoilés, Evan Blass (alias EvLeaks) a publié hier deux visuels présentant le Mate 30 Pro Porsche Design, son packaging noir et quelques uns de ses accessoires.L'appareil en lui même arbore un châssis entièrement noir, avec une barre centrale verticale courant sur le dos de cette version. De quoi la distinguer au premier coup d'œil du Mate 30 Pro classique, dont le design s'annonce nettement plus coloré et globalement moins austère.Dans la boîte, fournis avec le smartphone et en plus d'une coque rouge, plusieurs accessoires : un chargeur allume-cigare, deux câbles USB-C, des écouteurs et un chargeur mural. Fait intéressant, le visuel dévoilé présente un chargeur avec prise américaine... Alors que le Mate 30 Pro ne sera vraisemblablement pas commercialisé aux Etats-Unisestime que le smartphone sera proposé en noir et en rouge, et indique que Huawei fera très certainement l'impasse sur d'autres coloris pour cette déclinaison Porsche Design.Compte tenu des tarifs pratiqués par le passé pour cette variante, il est d'ores et déjà possible de miser sur un smartphone proposé entre 1 500 et 2 000 dollars. Une fourchette qui pourrait même être dépassée sur les versions les mieux équipées en mémoire. Réponse définitive dans la journée.