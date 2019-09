Des rendus détaillés du Huawei Mate 30 Pro font surface

© OnLeaks

Un design angulaire inspiré du P30 Pro

Les tranches supérieures et inférieures paraissent angulaires, à l'instar du P30 Pro. © OnLeaks

Des modules photo intégrés disposés en cercle

Les différents capteurs photo sont intégrés dans un cercle au dos. © OnLeaks

Un seul bouton (Power) se laisse observer sur ses rendus. © OnLeaks

Source : Price Baba

Confectionnés avec le soin habituel de OnLeaks, ces rendus peuvent ne pas être 100% exacts, alerte Price Baba. Ils donnent néanmoins à voir un bel aperçu de ce qui nous attend du côté de chezdans les jours à venir.Il y a beaucoup à dire sur l'esthétique des, et leurest un bon point de départ. Le nouveau flagship du constructeur arbore bien entendu un écran incurvé (une constante sur les modèles haut de gamme de Huawei), mais semble voir ses tranches aplanies, exactement comme sur le P30 Pro sorti en mars dernier.On constate aussi que Huawei semble avoir porté un soin tout particulier à gommer les bordures de son smartphone haut de gamme. Seule une fine bande noire se laisse observer en haut et en bas du téléphone, offrant ainsiD'après les informations d'OnLeaks, le smartphone mesurerait 158,1 x 73,6 x 8,7 mm. Légèrement plus grand que son prédécesseur donc, et(gigantesque donc).Autre particularité notable de ce nouveau design :. L'an passé, Huawei avait déjà innové en proposant un trio d'APN dans ce qui ressemblait à un carré au centre du smartphone.Le constructeur arrondit cette fois les angles, et(sur une matrice RJJB garantissant une exposition optimale, même en basse lumière), un second capteur, grand-angle, de 40 mégapixels (une première), et un dernier télé-objectif de 8 mégapixels. Un capteur 3D ToF complètera le quatuor pour la profondeur de champ.Un autre détail peut être relevé sur ces rendus. On constate. D'après quelques bruits de couloir, Huawei opterait pour une, laquelle permettrait de régler le volume du smartphone.Autant d'informations qui seront confirmées ou infirmées dans très exactement deux semaines à Munich au cours de la conférence Huawei.