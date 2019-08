Les Samsung Galaxy A50s et A30s sont officiels et font des progrès en photo

© Samsung

Samsung Galaxy A50s : un design revu et un capteur photo principal de meilleure facture

Les caractéristiques techniques du Galaxy A50s. © Samsung

Samsung Galaxy A30s : légère montée en gamme pour le petit dernier

Les caractéristiques techniques du Galaxy A30s. © Samsung

Source : Samsung

Les constructeurs n'hésitent plus un seul instant à inonder le marché de déclinaisons de leurs smartphones phares. À chaque nouvelle sortie, c'est la foire aux suffixes. « Pro », « Plus », « Lite », « s », « T »... Un vrai chantier, dans lequel souvent seul le prix permet aux consommateurs de se repérer.Malheureusement pour eux,n'a pas encore révélé celui de cesTesté par nos soins en avril dernier, le Galaxy A50 trouvait grâce à nos yeux par sa grande autonomie, ses capacités en photo et son rapport qualité-prix très honnête à 350€. Fait rassurant : son successeur ledevrait être encore plus convaincant sur certains points.Le design, tout d'abord, va être légèrement revu. Alors que celui du modèle d'origine ne nous avait pas emballés, celui duse dotera désormais de formes géométriques au dos censées donner plus de relief à l'ensemble.Mais c'est surtout. Alors que son prédécesseur se défend déjà très bien, le capteur principal du A50s passera de 25 mégapixels (ƒ/1.7) à(ƒ/2.0). Il faut donc s'attendre à des, mais aussi, comme l'indique l'ouverture plus faible, à desÀ l'avant, l'appareil photo passe lui aussi de 25 mégapixels (ƒ/2.0) à(ƒ/2.0).Outre ces ajustements,. On y retrouve donc un écran AMOLED de 6,4 pouces, un Exynos 9610 et ses 4 ou 6 Go de RAM, une batterie de 4 000 mAh et un capteur d'empreintes placé sous l'écran (et particulièrement mauvais).Lesuit les pas de son grand frère en se dotant du nouveau design « géométrique » au dos. Ses appareils photo progressent également, et passent de 16 mégapixels (ƒ/1.7) à 25 mégapixels (ƒ/1.7). Le capteur secondaire (un grand-angle) passe lui aussi de 5 à 8 mégapixels.Enfin, leadopte également. Un choix que l'on imagine déjà regrettable au vu des piètres performances de Samsung dans le domaine. Conserver le capteur au dos ou, mieux, le placer sur la tranche comme sur le Galaxy S10e nous apparaît bien plus judicieux.En outre, Samsung ne dit pas si ces nouvelles additions au catalogue remplaceront purement et simplement les A50 et A30, ou si elles viendront trouver leur place à un tarif légèrement plus élevé.