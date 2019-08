Le Galaxy Note 10 aura droit au nouveau SoC Exynos 9825 : voilà ce qu’on en sait

© Samsung

Un SoC en 7 nm

Une puce 5G-ready

Via : Android Central

Une évolution certes mineure, mais qui permettra probablement au— attendu dans le commerce pour le 23 août — d'être plus véloce encore que son illustre cousin.Première évolution notable : ledu Galaxy Note 10 sera gravé en, contre 8 nm pour le modèle numéroté 9820. Autrement dit : la puce profitera d'une meilleure densité de transistors ; lesquels seront mis à disposition soit pour améliorer la vitesse de l'appareil, soit pour le rendre plus économe en énergie.Côté processeur en revanche, point de grand chambardement à noter. La puce se dotera toujours de huit cœurs, répartis en deux groupes. Signés Mongoose M4, les deux premiers sont cadencés à 2,73 GHz et clairement tournés vers la performance. Ils sont épaulés par deux autres de 2,31 GHz pour les charges moyennes. Quatre cœurs signés Cortex-A55 complètent le lot, et permettront aux tâches peu gourmandes de consommer peu d'énergie grâce à une fréquence de 1,95 GHz.Peu de changements aussi côté GPU.renouvelle sa confiance dans la puce Mali-G76, qui reposera toujours sur une configuration M12 à 12 cœurs. Peut-être le constructeur nous réserve en revanche une petite hausse des fréquences pour appâter les joueurs en quête d'un appareil ultra puissant.Destinée comme le sont en général les puces Exynos au marché européen et asiatique, la Exynos 9825 estgrâce au modèle Exynos 5100 intégré.Il rejoint ainsi le tout récent Snapdragon 855+ dévoilé par Qualcomm - lui aussi doté d'un modem compatible 5G.Notez qu'on ne serait pas surpris de retrouver ce même Snapdragon 855+ dans les versions américaines du Galaxy Note 10. Pour rappel,