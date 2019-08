ASUS a vendu 10 000 ROG Phone 2 en... 73 secondes

© GSMArena

10 000 ROG Phone 2 vendus en à peine plus d'une minute

Particulièrement abordable enau vu de sa fiche technique, lesemble se vendre à la vitesse de l'éclair. Sur JD.com, l'une des plateformes de vente en ligne les plus importantes du pays, ce sont ainsi quelquequi ont déjà été faites. Ces réservations ne riment pas avec précommandes, nous dit GSMArena, mais elles permettent d'acheter le smartphone lorsque celui-ci est disponible en vente flash.Lors de la première vente flash, organisée par le revendeur ce 1er août, l'intégralité des stocks mis à disposition para été achetée, soit. Devant ce succès, d'autres ventes du même type sont prévues les 4, 7 et 12 août prochain. ASUS promet de son côté travailler dur pour répondre à la demande. Des stocks plus importants devraient être proposés pour les prochaines ventes organisées par JD.com.Si le ROG Phone 2 séduit autant en Chine, c'est notamment parce qu'il y est proposé à un prix contenu : seulement 3 499 Yuans (soitenviron) pour la version Tencent Special. Cette dernière embarque 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le modèle « classique » (équipé de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage) se négocie pour sa part 5 999 Yuans (environ).Pour rappel, le ROG Phone 2 se pare d'une dalle AMOLED Full HD+ de 6,58 pouces, d'une batterie de 6 000 mAH et d'Android 9.0 Pie. Il est propulsé par un Snapdragon 855+ et arbore un double capteur (48/13 Mpx) à son dos et un module selfie de 24 Mpx.