Dopés à la RAM nouvelle génération, les Galaxy S11 pourraient battre des records de performances

© Samsung

Une mémoire 30% plus rapide

Une mémoire au service de la 5G et de l'intelligence artificielle

Source : Tech Radar

Dans un communiqué, la firme sud-coréenne a annoncé avoir entamé la production de masse de mémoire vive mobile de type. Une innovation que l'on s'attend bien entendu à retrouver dans les prochains smartphones du groupe.Dans son communiqué,affirme que sa nouvelle RAM est «». Selon le constructeur, un smartphone équipé de 12 Go de LPDDR5 seraCouplé à une puce de stockage en UFS 3.0 (laquelle a fait des débuts incroyables sur le OnePlus 7 Pro ) et à un SoC de dernière génération, le bond en termes de performances pourrait être tout simplement énorme entre le Galaxy S10 et le futur flagship de Samsung.Le communiqué du constructeur nous apprend aussi deux choses. D'une part, Samsung semble déterminé à continuer de proposer des smartphones équipés de 12 Go de RAM. D'autre part, l'entreprise dit avoir spécifiquement optimisé sa LPDDR5 pour les besoins de laet de l'. Les deux mots-clés du moment, nous en conviendrons.Quant à savoir si cette nouvelle mémoire vive sera réservée aux déclinaisons « 5G-ready » des futurs smartphones de la marque, il faudra attendre les annonces officielles pour être fixé. Des annonces qui ne devraient pas intervenir avant le mois de février prochain - pendant lequel Samsung annonce habituellement ses nouveaux Galaxy S.