Captain Obvious : le PDG de Samsung regrette d'avoir sorti le Fold "avant qu'il ne soit prêt"

© Samsung

La sortie précipitée du Galaxy Fold a embarrassé Samsung

Source : The Independent

Avec le Samsung Galaxy Fold , prévu initialement pour le 26 avril, le géant coréen pensait prendre une avance considérable sur ses concurrents. Malheureusement, les premières critiques ont été désastreuses, poussant Samsung a retarder la sortie de son Galaxy Fold voulait créer le smartphone de demain et mettre toute l'industrie «». Malheureusement, le géant coréen est allé un peu trop vite. Mis dans les mains de plusieurs journalistes et testeurs, le smartphone pliable a essuyé des critiques désastreuses . Sans surprise, le Galaxy Fold a ainsi obtenu 2/10 sur iFixit Une erreur sur laquelle est revenu, le, devant un parterre de journalistes à Séoul. «». Il a avoué avoir raté quelque chose sur le, mais aussi que l'entreprise travaillait actuellement à, d'ici la sortie officielle duIl a ajouté quegrâce aux critiques, et que «». De quoi rassurer ceux qui seraient prêt à débourser plus de 2 000 euros pour obtenir le smartphone pliable ?