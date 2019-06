Galaxy Note 10 : seule la version Pro aura droit à un port SD, mais aucune n'aura de port jack

Crédits : Samsung

Des rendus 3D proches de la vérité

Voici ce à quoi ressembleront, de manière plus ou moins officielle, les Galaxy Note 10 Pro et Galaxy Note 10. Crédits : OnLeaks / Pricebaba

Update: headphone jack was a fake. Samsung added a fake headphone jack to the unit to trick people. It obviously worked. Type C AKG earbuds in the box. https://t.co/B8PkUFPVCa — Max Weinbach (@mweinbachXDA) 22 juin 2019

Un S-Pen pratiquement identique au précédent modèle

Via : TechSpot

Si les précédentes semaines nous avaient apporté des rumeurs réjouissantes au sujet du prochain flagship de, en voilà une qui risque de faire grincer des dents. Pire : d'après des sources citées par XDA Developers, len'aura pas droit à un, ce qui en ferait le premier smartphone haut de gamme du constructeur à se défaire de cette connectique dont il a fait, par le passé, un argument de vente.Max Weinbach, rédacteur à XDA Developers à qui l'on doit ces nouvelles révélations, rapporte aussi que «». Selon lui et ses sources, les nombreuses visualisations partagées notamment par OnLeaks et PriceBaba sont donc proches de la vérité.Citant toujours sa source, Weinbach dira d'abord que les deux modèles de Galaxy Note 10 disposent d'un port jack 3,5 mm. Il se ravisera un peu plus tard après avoir récolté d'autres informations : «», écrit-il dans un nouveau tweet, annonçant aussi que Samsung fournirait malgré tout des écouteurs AKG en USB Type-C.Particulièrement appréciée pour, la gamme Galaxy Note reprendra avec ce nouveau modèle unvisiblement identique au Note 9 sorti l'an dernier.Bluetooth, celui-ci dispose d'une pointe ultra fine ainsi que depour un dessin et une écriture au plus proche du naturel.L'an dernier, le Galaxy Note 9 avait été lancé à partir de 1 009 €. Alors que la sortie de deux modèles semble cette année inévitable, on s'interroge sur le tarif qui sera dès lors appliqué à la version « Pro » du Galaxy Note 10.