Disparition de la prise jack et des boutons physiques sur le Samsung Galaxy Note 10 ?

Le Galaxy Note 10 suit la concurrence pour la prise jack

Pas de bouton physique sur le smartphone

Source : Techradar

Alors que de nombreux constructeurs avaient déjà abandonné lasur leur smartphone,faisait partie des derniers résistants et continuait de l'intégrer à ses appareils. Un choix qui le différenciait encore de ses concurrents du secteur desLe constructeur sud-coréen semble cette fois vouloir rentrer dans le rang et aurait choisi de, le. Deux options sont alors imaginées en attendant d'en savoir plus lors de la présentation officielle de l'appareil :ou l'pour privilégier une connexion sans fil de type Bluetooth. L'absence de prise jack permettrait en tout cas d'à l'eau et à la poussière.Si quelques voix risquent de s'élever contre ce choix du constructeur, rappelons qu'a choisi de se passer de prise jack depuis au moins trois ans et que la concurrence n'a depuis cessé de suivre : Google, Xiaomi, Huawei, Sony, OnePlus, etc.Autre nouveauté présente, ou plutôt absente du Galaxy Note 10 : les. Ces derniers devraient totalement disparaître et être remplacés par desà la pression, sur les tranches du smartphone. Elles seraient identifiables grâce à une légère protubérance ou une texture quelque peu différente du reste de l'appareil.Le Galaxy Note 10 devrait être dévoilé en août prochain et embarquer de nouvelles couleurs ainsi que le nouveau système de charge rapide de Samsung. Deux modèles seraient proposés pour deux tailles d'écran différentes.