Comme le Huawei P30 Pro, le Galaxy Note 10 n’aurait pas de haut-parleur en façade

Crédits : Phone Arena

Maximiser la surface d'affichage de l'écran

Cette photo, représentant le film protecteur de l'écran du Galaxy Note 10, laisse entendre qu'aucun haut-parleur ne serait présent à l'avant. Crédits : Ice Universe

Une innovation réservée au Galaxy Note 10 Pro ?

Rendu du Galaxy Note 10. Crédits : OnLeaks / PriceBaba

Via : Android Community

Un choix de design déjà porté par LG sur le G8 ThinQ, mais aussi Huawei sur le P30 Pro C'est la marotte des constructeurs depuis quelques années : réduire les distractions et proposer l'écran le pluspossible. Et c'est justement ce que permet ce genre de technologie.. Grâce à des vibrations émises par la dalle OLED du smartphone, l'utilisateur pourra entendre son interlocuteur exactement comme sur un appareil plus classique.L'écran du smartphone pourra quant à lui grignoter quelques millimètres supplémentaires sur le haut du châssis, et maximiser ainsi sa surface d'affichage.On le sait :. Mais se limitera-t-il à un seul modèle ?Plusieurs éléments permettent d'en douter. Depuis maintenant quelques semaines, des rumeurs prédisent qu'undoté d'un écran plus grand (6,75 pouces contre 6,28 pouces pour le Note 10) et d'une connectivité à la 5G serait aussi au programme.Pour en revenir à l'absence de haut-parleur sur la face avant, nous ignorons s'il s'agira d'une exclusivité au modèle Pro. Après tout, pour reprendre l'exemple de Huawei, le P30 classique embarque lui un haut-parleur , contrairement à son grand frère.